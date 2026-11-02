中国科学家研究了海洋表面的风能如何传递至水下数千米并到达海底。在日本以东的黑潮延伸区，他们记录到了这种能量的集中流动，并将其称为“惯性烟囱”，《南华早报》报道。

这项研究由中国科学院海洋研究所的专家完成。研究结果于10月发表在同行评审期刊《Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers》上。作者分析了黑潮延伸区一片600公里乘600公里区域内布设的46个海底观测站两年的数据。

美国观测系统的数据

这些仪器于2004年至2006年间作为“黑潮延伸系统研究”的一部分安装在海底，该项目由美国国家科学基金会资助。该系统记录了声学信号从海底到海面再返回的传播时间、近底压力以及近底洋流。

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研究人员重点关注近惯性内波——当风推动海洋上层、地球自转影响这一运动时产生的大规模水团振荡。这类波能够穿过分层水体传递能量，而温暖的表层与寒冷的深层通常会限制水体交换。

海洋涡旋的作用

团队的结论显示，当海浪穿过反气旋涡旋时，其能量会被导向下方，并以漏斗状集中。科学家将这一过程称为惯性烟囱的形成。

作者估计，海底附近近惯性波能量的68%来自海洋上层，另有32%由局地近底洋流产生。他们认为，对水温、盐度和水中声速进行长期观测，可能有助于海洋环境预测、深海工程，以及评估水下探测和通信条件。

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