一项中国研究报告称，配备于波音787飞机的GE GEnx-1B发动机中，部分高压涡轮叶片出现过早损坏。个别部件的裂纹可能在约1000个飞行循环后出现——即一次起飞和一次降落，《南华早报》报道。

叶片损坏

该研究的作者、厦门航空的夏晓峰分析了GEnx-1B发动机Phase 2和Phase 2+版本的第一级高压涡轮叶片。该研究发表于中国行业期刊《Aviation Maintenance & Engineering》9月刊。

研究数据显示，由于此类叶片存在缺陷，某未具名中国航空公司的波音787机队有5台发动机被停止使用。每起案例均记录到叶片凸面冷却孔之间出现材料损失。

夏晓峰指出，径向裂纹通常出现在第一排与第二排，或第二排与第三排冷却孔之间。随后，裂纹可能扩展并连接，导致金属碎片从叶片上脱落。根据研究引用的GE分析，缺陷的原因是材料的热疲劳。

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检查与发动机更换

早期损坏并不一定意味着发动机立即变得不适合安全运行。与此同时，航空公司必须监测缺陷的发展情况，并在超过允许限值前更换发动机，这会增加维护成本并使航班规划更加复杂。

研究描述了一起案例：对一台已运行1818个循环的发动机进行内窥镜检查后，发现冷却孔各排之间存在材料损失。根据维护手册，该发动机应在接下来的10个循环内拆下维修。经过额外检查后，GE批准再运行30个循环，但该航空公司在获得替换发动机后，又运行4个循环便将其拆下。

截至2025年8月，根据研究引用的GE数据，全球约有417台配备Phase 2或Phase 2+叶片的GEnx发动机在运行，占全球机队的15%。作者建议对运行超过2000个循环的叶片进行更频繁检查，并更仔细地监测发动机振动、排气温度及其他参数。

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