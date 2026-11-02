Chińskie badanie poinformowało o przedwczesnym uszkodzeniu części łopatek turbiny wysokiego ciśnienia w silnikach GE GEnx-1B, w które wyposażane są samoloty Boeing 787. Pęknięcia w poszczególnych częściach mogą pojawiać się po około 1000 cykli lotu — jednym starcie i lądowaniu — pisze South China Morning Post.

Uszkodzenia łopatek

Autor pracy, Xia Xiaofeng z Xiamen Airlines, przeanalizował łopatki pierwszego stopnia turbiny wysokiego ciśnienia w wersjach Phase 2 i Phase 2+ silników GEnx-1B. Badanie opublikowano w wrześniowym numerze chińskiego branżowego czasopisma Aviation Maintenance & Engineering.

Zgodnie z danymi pracy, z eksploatacji wycofano pięć silników we flocie Boeingów 787 nienazwanej chińskiej linii lotniczej z powodu wad takich łopatek. W każdym przypadku odnotowano ubytek materiału między otworami chłodzącymi na wypukłej powierzchni łopatek.

Xia zaznaczył, że promieniowe pęknięcia zwykle powstawały między pierwszym a drugim lub drugim a trzecim rzędem otworów chłodzących. Z czasem mogą się rozprzestrzeniać i łączyć, przez co od łopatki mogą oddzielać się fragmenty metalu. Według przytoczonej w badaniu analizy GE przyczyną wady jest zmęczenie cieplne materiału.

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Inspekcje i wymiana silników

Wczesne uszkodzenie nie musi oznaczać, że silnik natychmiast staje się niebezpieczny w eksploatacji. Jednocześnie linie lotnicze muszą kontrolować rozwój wad i wymieniać silniki przed przekroczeniem dopuszczalnych limitów, co zwiększa koszty obsługi technicznej i komplikuje planowanie lotów.

W pracy opisano przypadek, w którym po inspekcji boroskopowej silnika o resursie 1818 cykli wykryto ubytek materiału między rzędami otworów chłodzących. Zgodnie z instrukcją obsługi technicznej silnik należało wycofać do naprawy w ciągu kolejnych 10 cykli. Po dodatkowej kontroli GE zatwierdziło kolejne 30 cykli eksploatacji, jednak linia lotnicza wycofała silnik po czterech dodatkowych cyklach, gdy otrzymała jednostkę zastępczą.

Według stanu na sierpień 2025 roku, zgodnie z danymi GE przytoczonymi w badaniu, na świecie eksploatowano około 417 silników GEnx z łopatkami Phase 2 lub Phase 2+ — 15% globalnej floty. Autor zalecił częstsze kontrole łopatek z nalotem przekraczającym 2000 cykli, a także dokładniejsze monitorowanie drgań silnika, temperatury gazów wylotowych i innych parametrów.

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