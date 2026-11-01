Burmistrz Londynu Sadiq Khan wezwał do wprowadzenia limitu liczby robotaksówek na ulicach brytyjskiej stolicy. Wypowiedział się przed możliwym zezwoleniem rządu Wielkiej Brytanii na działalność w Londynie w pełni bezzałogowych samochodów, informuje The Guardian.

Obawy dotyczące korków i miejsc pracy

Khan stwierdził, że politycy nie w pełni zdali sobie sprawę z tempa zmian technologicznych. Jego zdaniem masowe wdrażanie autonomicznych samochodów powinno odbywać się stopniowo i przy odpowiednich regulacjach.

Burmistrz poruszył kwestię wpływu robotaksówek na jakość powietrza, korki oraz zatrudnienie kierowców prywatnych przewozów i tradycyjnych londyńskich taksówek. Jak powiedział, w Londynie obecnie nie ma ograniczenia liczby prywatnych pojazdów na wynajem ani taksówek, a władze miasta już zwracały się o przyznanie im takich uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Transport for London może jedynie wyrazić lub odmówić zgody na używanie w mieście w pełni autonomicznych pojazdów, ale nie może zarządzać usługami robotaksówek ani ich licencjonować.

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Testy chińskich samochodów

Firma Freenow by Lyft, która konkuruje z Uberem, testuje w londyńskiej dzielnicy Brent około 24 autonomiczne samochody Baidu Apollo Go. Firma liczy na uruchomienie w pełni bezzałogowych robotaksówek już w przyszłym roku w ramach krajowego systemu licencjonowania.

We wrześniu Uber zaczął oferować ograniczone przejazdy pasażerskie w autonomicznych samochodach Wayve na podstawie licencji Transport for London. Jednocześnie na przednim siedzeniu tych aut znajduje się kierowca, który nadzoruje bezpieczeństwo.

Dyrektor generalny Freenow by Lyft w Wielkiej Brytanii i Irlandii Danny O’Gorman powiedział, że firma współpracuje z Transport for London. Zaznaczył, że roboty drogowe oraz konieczność przestrzegania przepisów ruchu w mieście, gdzie inni kierowcy nie zawsze ich przestrzegają, pozostają wyzwaniami dla autonomicznych aut. Firma obiecuje również utworzyć w Wielkiej Brytanii specjalne centrum obsługi autonomicznych pojazdów i rozważa zatrudnienie tam części kierowców, których technologia może wyprzeć.

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