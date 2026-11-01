В США президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон тщательно проверит сообщения о возможной китайской шпионской деятельности, связанной с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Заявление Трампа

Трамп сказал журналистам в своей резиденции во Флориде, что уважает Хуанга и надеется, что с ним всё будет в порядке. Президент назвал главу Nvidia выдающимся человеком и подчеркнул, что США хотят защищать таких людей.

На вопрос, сохранит ли он Хуанга в роли советника, Трамп ответил, что хотел бы этого, если не выяснятся обстоятельства, свидетельствующие об обратном. По его словам, он всегда считал руководителя Nvidia порядочным человеком, однако ситуация сложная.

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Сообщение The New York Times

29 октября The New York Times сообщила, что сотрудники американской разведки пришли к выводу: китайский топ-менеджер, связанный с сингапурской компанией в сфере дата-центров, передавал информацию Пекину. По данным издания, этот топ-менеджер контактировал с Хуангом. Китай отверг публикацию, назвав её безосновательными спекуляциями.

Родившийся на Тайване Хуанг консультировал Трампа по вопросам политики в сфере искусственного интеллекта. В мае он также был среди руководителей технологических компаний, присоединившихся к поездке президента США в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Хуанг выступал за использование чипов Nvidia в Китае, где Пекин ускоряет развитие собственных полупроводников.

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