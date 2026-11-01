W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że Waszyngton dokładnie sprawdzi doniesienia o możliwej chińskiej działalności szpiegowskiej związanej z dyrektorem generalnym Nvidii Jensenem Huangiem. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Oświadczenie Trumpa

Trump powiedział dziennikarzom w swojej rezydencji na Florydzie, że szanuje Huanga i ma nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. Prezydent nazwał szefa Nvidii wybitnym człowiekiem i podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą chronić takich ludzi.

Zapytany, czy zachowa Huanga w roli doradcy, Trump odpowiedział, że chciałby tego, o ile nie wyjdą na jaw okoliczności wskazujące na coś przeciwnego. Jak zaznaczył, zawsze uważał szefa Nvidii za porządnego człowieka, jednak sytuacja jest skomplikowana.

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Doniesienie „The New York Times”

29 października „The New York Times” podał, że amerykańscy urzędnicy wywiadu doszli do wniosku, iż chiński wysokiej rangi menedżer powiązany z singapurską firmą działającą w sektorze centrów danych przekazywał informacje Pekinowi. Według gazety menedżer ten kontaktował się z Huangiem. Chiny odrzuciły publikację, nazywając ją bezpodstawnymi spekulacjami.

Urodzony na Tajwanie Huang doradzał Trumpowi w sprawach polityki dotyczącej sztucznej inteligencji. W maju znalazł się także wśród menedżerów firm technologicznych, którzy dołączyli do podróży prezydenta USA do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Huang opowiadał się za wykorzystaniem chipów Nvidii w Chinach, gdzie Pekin przyspiesza rozwój własnych półprzewodników.

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