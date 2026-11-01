在美国，总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿将仔细核查有关可能涉及英伟达首席执行官黄仁勋的中国间谍活动的报道。Channel NewsAsia报道。

特朗普的声明

特朗普在佛罗里达州的住所对记者表示，他尊重黄仁勋，并希望他一切安好。总统称英伟达负责人是一位杰出人士，并强调美国希望保护这样的人。

当被问及是否会让黄仁勋继续担任顾问时，特朗普回答说，除非出现表明相反情况的事实，否则他希望如此。他表示，自己一直认为这位英伟达高管是个正派的人，但情况很复杂。

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《纽约时报》的报道

10月29日，《纽约时报》报道称，美国情报官员得出结论，一名与一家新加坡数据中心公司有关联的中国高管曾向北京传递信息。据该报报道，这名高管曾与黄仁勋接触。中国否认了该报道，称其为毫无根据的猜测。

出生于台湾的黄仁勋曾就人工智能政策问题向特朗普提供建议。5月，他也是随美国总统前往北京、与中国国家主席习近平会面的科技公司高管之一。黄仁勋支持在中国使用英伟达芯片，北京正在加快发展自己的半导体产业。

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