В Сингапуре как минимум 33 общественных и 14 частных зданий к середине 2026 года внедрили альтернативные технологии охлаждения, призванные снизить зависимость от традиционных кондиционеров. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на строительные органы города-государства.

Сингапур имеет самый высокий в Юго-Восточной Азии уровень владения кондиционерами на душу населения: охлаждающие установки есть примерно в 99% частных жилищ. Строительный сектор страны обеспечивает пятую часть выбросов, а на охлаждение приходится от 40% до 60% энергопотребления отдельного здания.

Охлаждение потолками и водой

Одним из вариантов стали активные охлаждающие балки — перфорированные потолочные панели с охлаждающими змеевиками. В восьмиэтажном офисном здании Paya Lebar Green в восточной части Сингапура воду охлаждают до 9°C и подают к таким панелям. Воздушные потоки внутри конструкции втягивают тёплый воздух из помещения, который проходит через систему, охлаждается и возвращается в офис.

По оценке проектировщиков из DP Architects, это решение сократило энергопотребление более чем на 30% по сравнению с обычным кондиционированием. В офисах поддерживают температуру около 24°C, а сама система работает тише традиционных кондиционеров.

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В здании технического обслуживания портовой администрации в гавани Туас применяют пассивное вытесняющее охлаждение. Охлаждённый потолочными змеевиками воздух опускается вниз, а после нагревания снова естественным образом поднимается к потолку. Это уменьшает потребность в механических вентиляторах и уровень шума.

Энергоэффективность и привычка к холоду

Ещё одно решение — лучистое охлаждение: вода температурой от 14°C до 18°C циркулирует по трубам или панелям и поглощает тепло от людей и предметов в помещении. Государственное исследование 2024 года определило такие технологии как одно из ключевых направлений: по его оценке, они могут обеспечить городу экономию энергии до 48%.

Наиболее распространённым альтернативным подходом пока остаётся гибридное охлаждение — настройка кондиционера на 25,5–27°C в сочетании с вентиляторами. Директор DP Architects Чуа Цзы Цзюнь отметил, что людям, привыкшим к кондиционируемым офисам, всё ещё сложно принять температуру около 26°C.

Сингапур стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году. В то же время специалист по технологиям охлаждения Наньянского технологического университета Ван Ман Пун отметил, что альтернативные методы пока не превзошли парокомпрессионные системы по эффективности.

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