W Singapurze co najmniej 33 budynki publiczne i 14 prywatnych do połowy 2026 roku wdrożyły alternatywne technologie chłodzenia, mające zmniejszyć zależność od tradycyjnych klimatyzatorów. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na organy budowlane miasta-państwa.

Singapur ma najwyższy w Azji Południowo-Wschodniej wskaźnik posiadania klimatyzatorów w przeliczeniu na mieszkańca: urządzenia chłodzące znajdują się w około 99% prywatnych mieszkań. Sektor budowlany kraju odpowiada za jedną piątą emisji, a chłodzenie stanowi od 40% do 60% zużycia energii w pojedynczym budynku.

Chłodzenie sufitami i wodą

Jednym z rozwiązań są aktywne belki chłodzące — perforowane panele sufitowe z wężownicami chłodzącymi. W ośmiopiętrowym biurowcu Paya Lebar Green we wschodniej części Singapuru woda jest schładzana do 9°C i doprowadzana do takich paneli. Prądy powietrza wewnątrz konstrukcji zasysają ciepłe powietrze z pomieszczenia, które przechodzi przez system, ochładza się i wraca do biura.

Według projektantów z DP Architects rozwiązanie to zmniejszyło zużycie energii o ponad 30% w porównaniu ze zwykłą klimatyzacją. W biurach utrzymywana jest temperatura około 24°C, a sam system działa ciszej niż tradycyjne klimatyzatory.

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W budynku obsługi technicznej administracji portowej w porcie Tuas stosuje się pasywne chłodzenie wyporowe. Powietrze schłodzone przez wężownice sufitowe opada w dół, a po ogrzaniu ponownie naturalnie unosi się pod sufit. Zmniejsza to zapotrzebowanie na mechaniczne wentylatory i poziom hałasu.

Efektywność energetyczna i przyzwyczajenie do chłodu

Kolejnym rozwiązaniem jest chłodzenie promieniujące: woda o temperaturze od 14°C do 18°C krąży w rurach lub panelach i pochłania ciepło od ludzi i przedmiotów w pomieszczeniu. Badanie rządowe z 2024 roku uznało takie technologie za jeden z kluczowych kierunków: według jego szacunków mogą one zapewnić miastu oszczędność energii do 48%.

Najpowszechniejszym alternatywnym podejściem pozostaje na razie chłodzenie hybrydowe — ustawienie klimatyzacji na 25,5–27°C w połączeniu z wentylatorami. Dyrektor DP Architects Chua Tze Jun zaznaczył, że osobom przyzwyczajonym do klimatyzowanych biur nadal trudno jest zaakceptować temperaturę około 26°C.

Singapur dąży do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Jednocześnie specjalista ds. technologii chłodzenia z Nanyang Technological University, Wang Man Pun, zauważył, że alternatywne metody nie przewyższyły jeszcze systemów sprężania parowego pod względem efektywności.

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