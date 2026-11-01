У Сінгапурі 47 будівель запровадили альтернативи кондиціонерам — Asharq Al-Awsat

У Сінгапурі щонайменше 33 громадські та 14 приватних будівель до середини 2026 року запровадили альтернативні технології охолодження, покликані зменшити залежність від традиційних кондиціонерів. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на будівельні органи міста-держави.

Сінгапур має найвищий у Південно-Східній Азії рівень володіння кондиціонерами на душу населення: охолоджувальні установки є приблизно у 99% приватних помешкань. Будівельний сектор країни забезпечує п’яту частину викидів, а на охолодження припадає від 40% до 60% енергоспоживання окремої будівлі.

Охолодження стелями та водою

Одним з варіантів стали активні охолоджувальні балки — перфоровані стельові панелі з охолоджувальними змійовиками. На восьмиповерховій офісній будівлі Paya Lebar Green у східній частині Сінгапуру вода охолоджується до 9°C і подається до таких панелей. Повітряні струмені всередині конструкції затягують тепле повітря з приміщення, яке проходить крізь систему, охолоджується та повертається до офісу.

За оцінкою проєктувальників із DP Architects, це рішення скоротило енергоспоживання більш ніж на 30% порівняно зі звичайним кондиціонуванням. В офісах підтримують температуру близько 24°C, а сама система працює тихіше за традиційні кондиціонери.

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У будівлі технічного обслуговування портової адміністрації в гавані Туас застосовують пасивне витіснювальне охолодження. Охолоджене стельовими змійовиками повітря опускається вниз, а після нагрівання знову природно піднімається до стелі. Це зменшує потребу в механічних вентиляторах і рівень шуму.

Енергоощадність і звичка до холоду

Ще одним рішенням є променеве охолодження: вода температурою від 14°C до 18°C циркулює трубами або панелями та поглинає тепло від людей і предметів у приміщенні. Державне дослідження 2024 року визначило такі технології одним із ключових напрямів: за його оцінкою, вони можуть забезпечити місту економію енергії до 48%.

Найпоширенішим альтернативним підходом поки що лишається гібридне охолодження — налаштування кондиціонера на 25,5–27°C у поєднанні з вентиляторами. Директор DP Architects Чуа Цзи Цзюнь зазначив, що людям, звиклим до кондиціонованих офісів, ще складно прийняти температуру близько 26°C.

Сінгапур прагне досягти нульових чистих викидів до 2050 року. Водночас фахівець із технологій охолодження Наньянського технологічного університету Ван Ман Пун зауважив, що альтернативні методи поки не перевершили парокомпресійні системи за ефективністю.

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