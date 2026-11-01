据Asharq Al-Awsat报道并援引该城邦建筑主管部门消息，到2026年年中，新加坡至少有33栋公共建筑和14栋私人建筑采用了替代性制冷技术，旨在减少对传统空调的依赖。

新加坡的人均空调拥有率在东南亚最高：约99%的私人住宅配备制冷设备。该国建筑行业占排放量的五分之一，而制冷占单栋建筑能源消耗的40%至60%。

通过天花板和水制冷

其中一种方案是主动式冷梁——配有冷却盘管的穿孔吊顶面板。在位于新加坡东部的八层办公楼Paya Lebar Green，水被冷却至9°C后输送至此类面板。结构内部的气流会吸入室内暖空气，暖空气穿过系统后被冷却并返回办公室。

据DP Architects的设计人员估计，与常规空调相比，这一方案将能源消耗降低了30%以上。办公室温度维持在约24°C，该系统本身的运行噪声也低于传统空调。

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位于大士港的港务局维修大楼采用被动式置换通风制冷。经天花板盘管冷却的空气向下流动，受热后又自然上升至天花板。这减少了对机械风扇的需求，并降低了噪声水平。

能源效率与对低温的习惯

另一种方案是辐射制冷：温度为14°C至18°C的水在管道或面板中循环，吸收室内人员和物体的热量。2024年一项政府研究将此类技术列为关键方向之一：据其估计，它们可为该城市带来最高48%的能源节约。

目前最普遍的替代方法仍是混合制冷——将空调设定在25.5–27°C，并结合风扇使用。DP Architects董事Chua Tze Jun指出，习惯了空调办公室的人们仍难以接受约26°C的温度。

新加坡力争在2050年前实现净零排放。与此同时，南洋理工大学制冷技术专家Wang Man Pun指出，替代方法在效率方面尚未超过蒸汽压缩系统。

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