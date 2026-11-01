埃及发现首件可靠的类人猿化石——ScienceDaily

古生物学家在埃及北部的瓦迪莫格拉发现了一种新类人猿Masripithecus moghraensis的化石遗骸，它生活在约1700万至1800万年前。这是北非发现的首件可靠的类人猿化石，ScienceDaily报道。

这项发现由来自埃及曼苏拉大学脊椎动物古生物学中心和美国南加州大学的国际研究团队作出。研究描述于2026年3月26日发表在《Science》期刊上。

关于这一新物种的已知信息

Masripithecus moghraensis的遗骸由下颌骨材料组成。其下颌骨极为结实，犬齿和前臼齿较大。臼齿具有圆形咀嚼面，纹理明显。

科学家推测，该物种主要以水果为食，但能够咀嚼更坚硬的食物，包括坚果或种子。这种饮食灵活性可能帮助这种动物在北非和阿拉伯地区季节性更为明显的条件下生存。

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重新审视类人猿起源假说

系统发育分析表明，Masripithecus与现代类人猿的亲缘关系，比来自东非的任何已知早中新世物种都更近。研究人员结合了化石类人猿和现代类人猿的解剖学数据、现代物种的遗传数据以及化石的地质年代。

对古代动物分布的补充分析指出，北非和中东是所有现代类人猿最后共同祖先可能生活的地区。这一类群包括长臂猿、猩猩、大猩猩、黑猩猩和人类。

作者并不认为Masripithecus是人类的直接祖先，也不认为它必然是现代类人猿的直接祖先。与此同时，它在进化树上的位置表明，北非和中东可能是这一类群早期演化的重要中心。

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