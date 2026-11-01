В Вади-Могра на севере Египта палеонтологи обнаружили ископаемые останки нового вида человекообразной обезьяны Masripithecus moghraensis, жившей примерно 17–18 млн лет назад. Это первая достоверная окаменелость человекообразной обезьяны, найденная в Северной Африке, сообщает ScienceDaily.

Находку сделала международная группа исследователей из Центра палеонтологии позвоночных Университета Мансуры в Египте и Университета Южной Калифорнии в США. Описание исследования опубликовали 26 марта 2026 года в журнале Science.

Что известно о новом виде

Останки Masripithecus moghraensis состоят из материала нижней челюсти. Она была чрезвычайно массивной, а клыки и премоляры — крупными. Коренные зубы имели округлые жевательные поверхности с выраженной текстурой.

Ученые предполагают, что вид преимущественно питался фруктами, но мог пережевывать более твердую пищу, в частности орехи или семена. Такая гибкость в рационе могла помогать животному выживать в условиях более выраженной сезонности в Северной Африке и Аравии.

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Пересмотр гипотезы о происхождении обезьян

Филогенетический анализ свидетельствует, что Masripithecus был ближе к современным человекообразным обезьянам, чем любой известный вид раннего миоцена из Восточной Африки. Исследователи объединили анатомические данные ископаемых и современных человекообразных обезьян, генетические данные современных видов и геологический возраст окаменелостей.

Дополнительный анализ распространения древних животных указал на Северную Африку и Ближний Восток как на вероятный регион обитания последнего общего предка всех современных человекообразных обезьян. К этой группе относятся гиббоны, орангутаны, гориллы, шимпанзе и люди.

Авторы не считают Masripithecus прямым предком человека или обязательно прямым предком современных человекообразных обезьян. В то же время его положение на эволюционном дереве свидетельствует, что Северная Африка и Ближний Восток могли быть важным центром ранней эволюции этой группы.

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