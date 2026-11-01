Министерство национального образования Турции планирует внедрить школьную систему мониторинга с использованием искусственного интеллекта для оценки результатов обучения и уровня навыков учащихся средней и старшей школы. О плане сообщает Daily Sabah.

Мониторинг в школах

Планируемая система будет работать на уровне школ. Она должна оценивать два аспекта: результаты обучения учащихся и уровень их навыков. В сообщении речь идет именно о школьниках средней и старшей школы, а не обо всех уровнях образования.

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План министерства

Использование ИИ является частью планируемой системы мониторинга. Министерство планирует применять ее для оценки результатов обучения и навыков школьников в рамках школьного подхода к мониторингу. Daily Sabah описывает инициативу как план министерства, а не как уже внедренный механизм.

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