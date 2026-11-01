Ministerstwo Edukacji Narodowej Turcji planuje wprowadzić szkolny system monitorowania wykorzystujący sztuczną inteligencję do oceny wyników nauczania i poziomu umiejętności uczniów szkół średnich I i II stopnia. O planie informuje Daily Sabah.

Monitorowanie w szkołach

Planowany system będzie działał na poziomie szkół. Ma oceniać dwa aspekty: wyniki nauczania uczniów oraz poziom ich umiejętności. W publikacji mowa konkretnie o uczniach szkół średnich I i II stopnia, a nie o wszystkich poziomach edukacji.

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Plan ministerstwa

Wykorzystanie AI jest częścią planowanego systemu monitorowania. Ministerstwo zamierza stosować go do oceny wyników nauczania i umiejętności uczniów w ramach szkolnego podejścia do monitorowania. Daily Sabah opisuje tę inicjatywę jako plan ministerstwa, a nie mechanizm już wdrożony.

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