W Wadi Moghra na północy Egiptu paleontolodzy odkryli skamieniałe szczątki nowego gatunku małpy człekokształtnej, Masripithecus moghraensis, która żyła około 17–18 mln lat temu. To pierwsza wiarygodna skamieniałość małpy człekokształtnej znaleziona w Afryce Północnej, informuje ScienceDaily.

Odkrycia dokonała międzynarodowa grupa badaczy z Centrum Paleontologii Kręgowców Uniwersytetu Mansura w Egipcie oraz Uniwersytetu Południowej Kalifornii w USA. Opis badania opublikowano 26 marca 2026 roku w czasopiśmie Science.

Co wiadomo o nowym gatunku

Szczątki Masripithecus moghraensis obejmują materiał żuchwy. Była ona wyjątkowo masywna, a kły i przedtrzonowce były duże. Zęby trzonowe miały zaokrąglone powierzchnie żujące o wyraźnej teksturze.

Naukowcy przypuszczają, że gatunek żywił się głównie owocami, ale mógł przeżuwać twardszy pokarm, w tym orzechy lub nasiona. Taka elastyczność diety mogła pomagać zwierzęciu przetrwać w warunkach bardziej wyraźnej sezonowości w Afryce Północnej i Arabii.

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Rewizja hipotezy o pochodzeniu małp

Analiza filogenetyczna wskazuje, że Masripithecus był bliższy współczesnym małpom człekokształtnym niż jakikolwiek znany gatunek z wczesnego miocenu z Afryki Wschodniej. Badacze połączyli dane anatomiczne dotyczące kopalnych i współczesnych małp człekokształtnych, dane genetyczne współczesnych gatunków oraz wiek geologiczny skamieniałości.

Dodatkowa analiza rozmieszczenia dawnych zwierząt wskazała Afrykę Północną i Bliski Wschód jako prawdopodobny region występowania ostatniego wspólnego przodka wszystkich współczesnych małp człekokształtnych. Do tej grupy należą gibony, orangutany, goryle, szympansy i ludzie.

Autorzy nie uważają Masripithecus za bezpośredniego przodka człowieka ani koniecznie za bezpośredniego przodka współczesnych małp człekokształtnych. Jednocześnie jego pozycja na drzewie ewolucyjnym wskazuje, że Afryka Północna i Bliski Wschód mogły być ważnym ośrodkiem wczesnej ewolucji tej grupy.

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