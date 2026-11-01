阿联酋迪拜公布了建设 Nad Zabeel 研发与创新园区的计划。该综合体计划在扎比尔公园内用五年时间建成，旨在汇聚大学、科技公司、投资者和政府机构。据《The National》报道。

实验室和孵化器

园区计划设立实验室、研究中心、创意空间和创新孵化器。该项目聚焦于发展人工智能、先进技术和医疗保健领域。预计将吸引来自阿联酋和其他国家的科学家、研究人员、工程师及其他相关专业人士。

该项目是在阿联酋副总统兼迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德在场的情况下宣布的。迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德介绍了该园区；他同时担任迪拜未来基金会董事会主席。

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支持初创企业和投资者

Nad Zabeel 将成为制定未来立法的组织、有前景的初创企业以及本地和国际投资公司的平台。其园区内还将设有用于学术和专业活动及休闲的空间。

该园区将通过加速和孵化计划，加强政府机构、投资者、研究人员和初创企业之间的合作。这类计划旨在帮助有前景的企业吸引投资，以实现增长和规模化发展。据预测，每年将有超过3万名科学家、研究人员和企业家参与 Nad Zabeel 的项目和活动。

该项目与 Dubai Economic Agenda D33 有关联，该议程包括100个变革性项目，目标是到2033年使迪拜经济规模翻倍。Nad Zabeel 还将成为迪拜研发与创新生态系统的一部分。该生态系统根据谢赫·哈姆丹于2025年12月发布的指令建立，由迪拜未来基金会协调。

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