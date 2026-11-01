W Dubaju w ZEA przedstawiono plan utworzenia kampusu badań, rozwoju i innowacji Nad Zabeel. Kompleks w parku Zabeel ma powstać w ciągu pięciu lat i połączyć uniwersytety, firmy technologiczne, inwestorów oraz instytucje rządowe. Poinformował o tym The National.

Laboratoria i inkubatory

Na terenie kampusu planowane są laboratoria, centra badawcze, przestrzenie kreatywne i inkubatory innowacji. Projekt jest ukierunkowany na rozwój sztucznej inteligencji, zaawansowanych technologii i ochrony zdrowia. Oczekuje się, że przyciągnie naukowców, badaczy, inżynierów i innych specjalistów z ZEA oraz innych krajów.

Projekt ogłoszono w obecności wiceprezydenta ZEA i władcy Dubaju szejka Mohammeda bin Rashida. Kampus zaprezentował następca tronu Dubaju, zastępca premiera i minister obrony ZEA szejk Hamdan bin Mohammed, który przewodniczy również radzie powierniczej Dubai Future Foundation.

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Wsparcie dla startupów i inwestorów

Nad Zabeel ma stać się platformą dla organizacji opracowujących ustawodawstwo przyszłości, obiecujących startupów oraz lokalnych i międzynarodowych firm inwestycyjnych. Na jego terenie przewidziano także przestrzenie do organizacji wydarzeń naukowych i zawodowych oraz wypoczynku.

Kampus ma wzmocnić współpracę między instytucjami rządowymi, inwestorami, badaczami i startupami dzięki programom akceleracji i inkubacji. Programy te mają pomagać obiecującym firmom pozyskiwać inwestycje na rozwój i skalowanie działalności. Prognozuje się, że w programach i wydarzeniach Nad Zabeel będzie co roku uczestniczyć ponad 30 tysięcy naukowców, badaczy i przedsiębiorców.

Projekt jest powiązany z Dubai Economic Agenda D33, która obejmuje 100 transformacyjnych projektów i ma na celu podwojenie gospodarki Dubaju do 2033 roku. Nad Zabeel stanie się również częścią dubajskiego ekosystemu badań, rozwoju i innowacji, utworzonego na mocy dyrektywy szejka Hamdana w grudniu 2025 roku. Jest on koordynowany przez Dubai Future Foundation.

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