Tesla rezygnuje z dachówek solarnych Solar Roof — Engadget

Tesla, według Electrek, kończy produkcję Solar Roof, a sieć zewnętrznych instalatorów będzie odtąd otrzymywać zwykłe panele słoneczne. Electrek poinformował o tym w sierpniu 2026 roku, pisze Engadget. Strona Solar Roof w witrynie Tesli przekierowuje odwiedzających do sekcji ze zwykłymi panelami, a sam produkt zniknął z menu Energy.

Stawka na niepozorne panele

Solar Roof opracowano jako alternatywę dla tradycyjnych paneli słonecznych: dachówki miały ukrywać elementy fotowoltaiczne przed wzrokiem z ulicy. Zgodnie z wnioskiem patentowym Tesli specjalne lamele miały zasłaniać elementy z bocznej perspektywy, jednocześnie tylko w minimalnym stopniu utrudniając docieranie do nich światła słonecznego.

Produkt wszedł do masowej produkcji w 2020 roku. Podczas rozmowy z inwestorami po pierwszym kwartale 2021 roku dyrektor generalny Tesli Elon Musk przyznał, że popełniono istotne błędy, które doprowadziły do przekroczenia kosztów i znacznych opóźnień.

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Wysoka cena i słaba sprzedaż

Według Wood Mackenzie, do 2023 roku Solar Roof zainstalowano w około 3 tysiącach domów w USA. Nawet w szczytowym okresie w 2022 roku Tesla instalowała od 21 do 32 takich dachów tygodniowo, choć Musk wcześniej wyznaczył cel 1 tysiąca instalacji tygodniowo.

Electrek w 2021 roku podał przykład dachu o powierzchni 3947 stóp kwadratowych z systemem o mocy 12,3 kW: jego koszt bez uwzględnienia ulg wzrósł w ciągu roku z 54 966 do 79 938–100 621 dolarów. Jednocześnie ceny zwykłych paneli słonecznych spadały dzięki masowej produkcji i bardziej wydajnym modułom.

Użytkownicy zgłaszali również niewystarczającą produkcję energii elektrycznej, a także przypadki topienia się podkładu dachowego. Jednocześnie niektórzy instalatorzy, według informacji TechCrunch, nadal oferują Solar Roof w zależności od harmonogramu konkretnego projektu.

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