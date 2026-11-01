Tesla отказывается от солнечной черепицы Solar Roof — Engadget

Tesla, по данным Electrek, прекращает выпуск продукта Solar Roof, а сеть сторонних установщиков впредь будет получать обычные солнечные панели. Об этом Electrek сообщил в августе 2026 года, пишет Engadget. Страница Solar Roof на сайте Tesla перенаправляет посетителей в раздел с обычными панелями, а сам продукт исчез из меню Energy.

Ставка на незаметные панели

Solar Roof создавали как альтернативу традиционным солнечным панелям: кровельная черепица должна была скрывать фотоэлектрические элементы от взгляда с улицы. Согласно патентной заявке Tesla, специальные ламели должны были закрывать элементы при боковом ракурсе, одновременно лишь минимально препятствуя прохождению солнечного света к ним.

Продукт вышел на массовое производство в 2020 году. Во время звонка с инвесторами по итогам первого квартала 2021 года генеральный директор Tesla Илон Маск признал значительные ошибки, которые привели к перерасходу средств и существенным задержкам.

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Высокая цена и слабые продажи

По данным Wood Mackenzie, по состоянию на 2023 год Solar Roof установили примерно в 3 тысячах домов в США. Даже на пике в 2022 году Tesla устанавливала от 21 до 32 таких крыш в неделю, хотя Маск ранее ставил цель в 1 тысячу установок еженедельно.

Electrek в 2021 году приводил пример крыши площадью 3947 квадратных футов с системой мощностью 12,3 кВт: ее стоимость без учета льгот за год выросла с 54 966 до 79 938–100 621 доллара. В то же время цены на обычные солнечные панели снижались благодаря массовому производству и более эффективным модулям.

Пользователи также сообщали о недостаточной выработке электроэнергии, а также о случаях плавления подкладки кровли. В то же время отдельные установщики, по информации TechCrunch, по-прежнему предлагают Solar Roof в зависимости от сроков конкретного проекта.

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