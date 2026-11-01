Tesla放弃Solar Roof太阳能屋顶瓦——Engadget

据Electrek报道，Tesla正在停止Solar Roof产品，第三方安装商网络今后将获得普通太阳能电池板。Electrek于2026年8月报道了此事，Engadget写道。Tesla网站上的Solar Roof页面会将访问者重定向至普通电池板专区，而该产品本身已从Energy菜单中消失。

押注不显眼的电池板

Solar Roof被设计为传统太阳能电池板的替代方案：屋顶瓦片原本应从街道视角隐藏光伏元件。根据Tesla的专利申请，特殊的百叶片应从侧面角度遮挡这些元件，同时仅对阳光照射到元件造成最小阻碍。

该产品于2020年进入大规模生产。在2021年第一季度业绩后的投资者电话会议上，Tesla首席执行官埃隆·马斯克承认存在重大错误，导致成本超支和严重延误。

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高价格与低迷销售

据Wood Mackenzie的数据，截至2023年，Solar Roof已安装在美国约3,000栋住宅上。即使在2022年的峰值时期，Tesla每周也只安装21至32个此类屋顶，尽管马斯克此前曾设定每周1,000次安装的目标。

Electrek在2021年举例称，一处面积为3,947平方英尺、配备12.3千瓦系统的屋顶，其未计入优惠的价格在一年内从54,966美元升至79,938至100,621美元。与此同时，由于大规模生产和效率更高的组件，普通太阳能电池板的价格正在下降。

用户还报告了发电量不足，以及屋顶衬垫熔化的情况。同时，据TechCrunch报道，部分安装商仍会根据具体项目的时间安排提供Solar Roof。

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