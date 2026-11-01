Tesla відмовляється від сонячної черепиці Solar Roof — Engadget

Tesla, за даними Electrek, припиняє продукт Solar Roof, а мережа сторонніх інсталяторів надалі отримуватиме звичайні сонячні панелі. Про це у серпні 2026 року повідомило Electrek, пише Engadget. Сторінка Solar Roof на сайті Tesla перенаправляє відвідувачів до розділу зі звичайними панелями, а сам продукт зник із меню Energy.

Ставка на непомітні панелі

Solar Roof створювали як альтернативу традиційним сонячним панелям: покрівельна черепиця мала приховувати фотоелектричні елементи від погляду з вулиці. Згідно з патентною заявкою Tesla, спеціальні ламелі мали закривати елементи з бічного ракурсу, водночас лише мінімально перешкоджаючи проходженню сонячного світла до них.

Продукт вийшов на масове виробництво у 2020 році. Під час дзвінка з інвесторами за підсумками першого кварталу 2021 року генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав значні помилки, які спричинили перевитрати та суттєві затримки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Висока ціна та слабкі продажі

За даними Wood Mackenzie, станом на 2023 рік Solar Roof встановили приблизно у 3 тисячах будинків у США. Навіть на піку у 2022 році Tesla встановлювала від 21 до 32 таких дахів на тиждень, хоча Маск раніше ставив ціль у 1 тисячу установлень щотижня.

Electrek у 2021 році наводив приклад даху площею 3947 квадратних футів із системою потужністю 12,3 кВт: його вартість без урахування пільг за рік зросла з 54 966 до 79 938–100 621 долара. Водночас ціни на звичайні сонячні панелі знижувалися завдяки масовому виробництву та ефективнішим модулям.

Користувачі також повідомляли про недостатнє виробництво електроенергії, а також про випадки плавлення підкладки покрівлі. Водночас окремі інсталятори, за інформацією TechCrunch, і далі пропонують Solar Roof залежно від строків конкретного проєкту.

Читай нас у