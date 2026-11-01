В Дубае, ОАЭ, представили план создания кампуса исследований, разработок и инноваций Nad Zabeel. Комплекс в парке Забиль планируют построить в течение пяти лет; он должен объединить университеты, технологические компании, инвесторов и государственные учреждения. Об этом сообщает The National.

Лаборатории и инкубаторы

В кампусе планируют разместить лаборатории, исследовательские центры, творческие пространства и инкубаторы инноваций. Проект ориентирован на развитие искусственного интеллекта, передовых технологий и сферы здравоохранения. Ожидается, что он будет привлекать ученых, исследователей, инженеров и других профильных специалистов из ОАЭ и других стран.

Проект объявили в присутствии вице-президента ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида. Кампус представил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ шейх Хамдан бин Мохаммед, который также возглавляет совет попечителей Dubai Future Foundation.

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Поддержка стартапов и инвесторов

Nad Zabeel должен стать площадкой для организаций, разрабатывающих законодательство будущего, перспективных стартапов, а также местных и международных инвестиционных компаний. На его территории также предусмотрены пространства для научных и профессиональных мероприятий и досуга.

Кампус должен усилить сотрудничество между государственными учреждениями, инвесторами, исследователями и стартапами благодаря программам акселерации и инкубации. Такие программы должны помогать перспективным компаниям привлекать инвестиции для роста и масштабирования. По прогнозу, в программах и мероприятиях Nad Zabeel ежегодно будут участвовать более 30 тысяч ученых, исследователей и предпринимателей.

Проект связан с Dubai Economic Agenda D33, которая предусматривает 100 трансформационных проектов и нацелена на удвоение экономики Дубая к 2033 году. Nad Zabeel также станет частью экосистемы исследований, разработок и инноваций Дубая, созданной по директиве шейха Хамдана в декабре 2025 года. Ее координирует Dubai Future Foundation.

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