Исследователи из Университета Саутгемптона и Индийского технологического института в Канпуре предложили теоретическую модель, согласно которой изолированное тяжёлое нейтрино могло повлиять на то, почему после Большого взрыва материи осталось больше, чем антиматерии. Об этом сообщает ScienceDaily. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Согласно современным представлениям, в ранней Вселенной материя и антиматерия возникли почти в одинаковых количествах. При их взаимодействии частицы и античастицы аннигилируют, высвобождая энергию. Даже небольшое преобладание материи над антиматерией позволило сохраниться веществу, из которого впоследствии сформировались звёзды, планеты и живые организмы.

Длительное существование частицы

Команда сосредоточилась на гипотетическом более тяжёлом родственнике обычного нейтрино — изолированном тяжёлом нейтрино. Из-за чрезвычайно слабого взаимодействия с другими частицами его обычно считали несущественным для эволюции космоса.

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Однако расчёты авторов показали, что эта частица могла распадаться крайне медленно. По мере охлаждения Вселенной после Большого взрыва она, по предположению исследователей, могла просуществовать достаточно долго, чтобы временно доминировать в плотности энергии Вселенной. Такой период мог изменить условия, при которых формировалась асимметрия между материей и антиматерией.

Изменение температуры ранней Вселенной

Авторы модели считают, что тяжёлое нейтрино могло сместить температуру, при которой электроны и другие лептоны взаимодействовали со своими античастицами с участием бозона Хиггса Стандартной модели. По мнению учёных, эта температура влияет на механизм возникновения дисбаланса между материей и антиматерией.

Соавтор исследования Судипта Шоу отметил, что изменение характера раннего расширения космоса могло оставить заметные следы в первичных гравитационных волнах. Такие сигналы потенциально могут позволить проверить, действительно ли предложенная частица влияла на самые ранние этапы развития Вселенной. Пока это объяснение остаётся теоретическим.

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