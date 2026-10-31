NASA kończy 378-dniową symulację misji na Marsa — Engadget

W Houston w USA druga grupa ochotników NASA opuszcza naziemny symulator marsjańskiego habitat-u po 378 dniach misji Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Agencja będzie transmitować wydarzenie na żywo na YouTube i w swoich mediach społecznościowych; rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00 czasu wschodniego USA.

Rok w symulatorze Marsa

W skład załogi CHAPEA Mission 2 weszli Ross Elder, Matthew Montgomery, Ellen Ellis i James Spicer. Weszli do kompleksu 19 października 2025 roku i przez ponad rok mieszkali w wydrukowanym w 3D obiekcie o powierzchni 1700 stóp kwadratowych na terenie NASA Johnson w Houston.

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Uczestnicy wykonywali na Ziemi symulowane operacje misji marsjańskiej: przeprowadzali imitacje spacerów kosmicznych, konserwowali moduł mieszkalny i uprawiali rośliny. Aby opuścić kompleks, przechodzili również przez śluzę powietrzną. Jak podaje Engadget, ochotnicy mierzyli się z izolacją, opóźnieniami w komunikacji i ograniczonymi zasobami — warunkami, z którymi mogą zetknąć się przyszli uczestnicy lotów na Marsa i Księżyc.

Następna misja analogowa

NASA rozpoczęła poszukiwanie ochotników do misji CHAPEA w 2023 roku, a pierwsza załoga weszła do symulatora w czerwcu tego samego roku. Agencja już przyjmuje zgłoszenia do programu Moon and Mars Exploration Analog, który połączy elementy CHAPEA z innymi programami symulacyjnymi NASA. Jego rozpoczęcie zaplanowano nie wcześniej niż w sierpniu 2027 roku. NASA zaznacza, że dane z takich misji pomogą zoptymalizować projektowanie systemów żywnościowych dla przyszłych misji księżycowych i przygotować się do długotrwałego pobytu w kosmosie.

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