NASA结束为期378天的火星任务模拟——Engadget

在美国休斯敦，NASA第二组志愿者在完成Crew Health and Performance Exploration Analog（CHAPEA）任务378天后，正离开地面火星居住舱模拟器。该机构将在YouTube及其社交媒体平台直播这一活动；开始时间定于美国东部时间15:00。

在火星模拟器中度过一年

CHAPEA Mission 2的机组成员包括Ross Elder、Matthew Montgomery、Ellen Ellis和James Spicer。他们于2025年10月19日进入该设施，并在休斯敦NASA Johnson园区内一处面积为1700平方英尺的3D打印设施中生活了一年多。

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参与者在地球上执行模拟火星任务操作：进行模拟太空行走、维护居住模块并种植植物。为了离开该设施，他们还要通过气闸舱。正如Engadget报道，志愿者面临隔离、通信延迟和资源有限等情况——未来前往火星和月球的飞行任务参与者可能会遇到这些条件。

下一项模拟任务

NASA于2023年开始招募CHAPEA任务志愿者，首批机组人员于当年6月进入模拟器。该机构已开始接受Moon and Mars Exploration Analog项目的申请，该项目将结合CHAPEA的要素与NASA其他模拟项目。其启动时间计划不早于2027年8月。NASA表示，此类任务的数据将有助于优化未来月球任务食品系统的设计，并为长期驻留太空做好准备。

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