NASA завершает 378-дневную симуляцию миссии на Марс — Engadget

В Хьюстоне, США, вторая команда добровольцев NASA выходит из наземного симулятора марсианского жилья после 378 дней миссии Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). Агентство будет транслировать событие в прямом эфире на YouTube и в своих соцсетях; начало запланировано на 15:00 по восточному времени США.

Год в симуляторе Марса

В состав экипажа CHAPEA Mission 2 вошли Росс Элдер, Мэттью Монтгомери, Эллен Эллис и Джеймс Спайсер. Они вошли в комплекс 19 октября 2025 года и более года жили в напечатанном на 3D-принтере помещении площадью 1700 квадратных футов на территории NASA Johnson в Хьюстоне.

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Участники выполняли на Земле смоделированные операции марсианской миссии: проводили имитации выходов в открытый космос, обслуживали жилой модуль и выращивали растения. Чтобы выйти из комплекса, они также проходили через шлюз. Как сообщает Engadget, добровольцы сталкивались с изоляцией, задержками связи и ограниченными ресурсами — условиями, с которыми могут столкнуться будущие участники полётов к Марсу и Луне.

Следующая аналоговая миссия

NASA начала искать добровольцев для миссий CHAPEA в 2023 году, а первый экипаж вошёл в симулятор в июне того же года. Агентство уже принимает заявки на программу Moon and Mars Exploration Analog, которая объединит элементы CHAPEA с другими программами симуляции NASA. Её старт запланирован не ранее августа 2027 года. NASA отмечает, что данные таких миссий помогут оптимизировать проектирование продовольственных систем для будущих лунных миссий и подготовиться к длительному пребыванию в космосе.

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