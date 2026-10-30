В США провост Дартмутского колледжа Сантьяго Шнелль подал в отставку после того, как консультативный комитет установил, что он не раскрыл значительное использование искусственного интеллекта в научной статье и колонке для The Washington Post. Издатели требовали сообщать о таком использовании, сообщает Ars Technica.

Проверка использования ИИ

Комитет отметил недостаточное сотрудничество Шнелля во время проверки. Он передал рабочий ноутбук Дартмутского колледжа, однако не предоставил журналы личных аккаунтов больших языковых моделей, связанных с проверяемыми текстами. Шнелль также не согласился на встречу с комитетом.

В то же время комитет получил доступ к корпоративному аккаунту Claude, которым Шнелль пользовался через колледж. Из журналов следует, что он применял модель для редактирования научных работ, поиска и исправления ошибок в коде, а также редактирования или создания иллюстраций. В частности, он просил Claude оценить рукопись как профильного рецензента, а в другом случае — внести исправления в файлы TeX и репозиторий.

Объяснения Шнелля

Шнелль ранее заявлял, что использовал чат-боты как редакторский инструмент и собеседника для обсуждения идей — для уточнения аргументов, проверки грамматики и улучшения ясности формулировок. По его словам, он не осознавал, что такое редактирование с помощью ИИ необходимо раскрывать академическому журналу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время комитет заявил, что публичные объяснения Шнелля могли преуменьшать характер его фактического использования ИИ. В журналах Claude также зафиксировано, что он загрузил рукопись будущей статьи и попросил модель определить, содержит ли текст признаки написания ИИ. Позже он представил пересмотренную версию, учитывавшую предложенные моделью изменения.

В сентябрьской работе об инструментах выявления ИИ-текстов Шнелль подробно описывал собственное взаимодействие с GPT-5.6 Pro, GPT-5.6 Sol и Claude Fable 5.1. Он отмечал, что модели помогали с ранними черновиками, поиском литературы, редактированием и критической проверкой рукописи, однако окончательные решения относительно содержания, источников, структуры и формулировок принимал сам.

Президент Дартмутского колледжа Сиан Лия Билок, объявляя об отставке Шнелля, подчеркнула важность прозрачности и человеческого суждения, которые руководители должны демонстрировать студентам и ученым.

Читай нас в