В горах Хаджар в Объединённых Арабских Эмиратах исследователи выявили геологические участки, породы и грунты которых можно использовать для производства материалов-имитаторов поверхности Луны и Марса. Такие материалы необходимы для испытаний луноходов, бурового оборудования и другой техники, предназначенной для космических миссий.

Как сообщает The National, дистанционное зондирование помогло определить перспективные зоны добычи в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман и Дубай. Профессор экологической геоморфологии Сорбоннского университета Абу-Даби Космас Павлопулос назвал результаты «чрезвычайно перспективными», отметив, что эти районы имеют повышенное содержание необходимых минералов и расположены рядом с существующей транспортной и перерабатывающей инфраструктурой.

Породы с магнием и железом

Учёные сосредоточились на северной части гор Хаджар, где расположен офиолит Семайль — крупное и хорошо сохранившееся обнажение океанической коры и верхней мантии Земли. Эта геологическая формация содержит значительные запасы мафических пород, богатых магнием и железом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Павлопулоса, такие породы содержат первичные минералы, являющиеся компонентами базальтов лунных морей — тёмных пород, покрывающих ударные бассейны спутника Земли, — а также горных пород на поверхности Марса. Однако земное сырьё необходимо дополнительно перерабатывать, чтобы получить материалы со свойствами, близкими к внеземному грунту.

Потребность космических программ

Реальные образцы лунной и марсианской поверхности крайне ограничены: с Луны доставили менее 400 килограммов материала, тогда как образцы с Марса на Землю ещё не привозили. Поэтому их нельзя использовать для разрушающих испытаний. Материалы-имитаторы также могут помочь изучать способы извлечения кислорода или изготовления строительных материалов из лунной или марсианской породы.

Павлопулос считает, что местное производство уменьшит зависимость космических программ ОАЭ от иностранных поставщиков и обеспечит университеты доступными материалами для испытательных площадок. В исследовании, опубликованном в журнале Planetary and Space Science, также участвовали учёные Университета Шарджи, Университета султана Кабуса в Омане и Лотарингского университета во Франции. Следующие работы предусматривают более детальное изучение сырья, разработку рецептур смесей и оценку полученных имитаторов.

Читай нас в