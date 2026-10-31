В ОАЕ знайшли породи для імітації ґрунтів Місяця і Марса — The National

У горах Хаджар в Об’єднаних Арабських Еміратах дослідники виявили геологічні ділянки, породи й ґрунти яких можна використовувати для виробництва матеріалів-імітаторів поверхні Місяця та Марса. Такі матеріали потрібні для випробувань місяцеходів, бурового обладнання та іншої техніки, призначеної для космічних місій.

Як повідомляє The National, дистанційне зондування допомогло визначити перспективні зони видобутку в еміратах Рас-ель-Хайма, Фуджейра, Аджман і Дубай. Професор екологічної геоморфології Сорбоннського університету Абу-Дабі Космас Павлопулос назвав результати «надзвичайно перспективними», зазначивши, що ці райони мають підвищений вміст необхідних мінералів і розташовані поблизу наявної транспортної та переробної інфраструктури.

Породи з магнієм та залізом

Науковці зосередилися на північній частині гір Хаджар, де розташований офіоліт Семайль — велике й добре збережене оголення океанічної кори та верхньої мантії Землі. Ця геологічна формація містить значні запаси мафічних порід, багатих на магній і залізо.

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За словами Павлопулоса, такі породи містять первинні мінерали, що є складовими місячних базальтів морів — темних порід, які вкривають ударні басейни супутника Землі, — а також гірських порід на поверхні Марса. Однак земну сировину необхідно додатково обробляти, щоб отримати матеріали з властивостями, наближеними до позаземного ґрунту.

Потреба для космічних програм

Реальні зразки місячної та марсіанської поверхні вкрай обмежені: з Місяця доставили менш як 400 кілограмів матеріалу, тоді як зразків із Марса на Землю ще не привозили. Тому їх не можна використовувати для руйнівних випробувань. Матеріали-імітатори також можуть допомогти вивчати способи видобування кисню або виготовлення будівельних матеріалів із місячної чи марсіанської породи.

Павлопулос вважає, що місцеве виробництво зменшить залежність космічних програм ОАЕ від іноземних постачальників та забезпечить університети доступними матеріалами для випробувальних майданчиків. У дослідженні, опублікованому в журналі Planetary and Space Science, також брали участь науковці Університету Шарджі, Університету султана Кабуса в Омані та Університету Лотарингії у Франції. Наступні роботи передбачають детальніше дослідження сировини, розроблення рецептур сумішей та оцінку отриманих імітаторів.

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