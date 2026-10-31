У США висунули обвинувачення п’ятьом у схемі з фіктивними студентами — Ars Technica

У США Міністерство юстиції висунуло обвинувачення п’ятьом людям у межах масштабного розслідування схеми з так званими фіктивними студентами. Її учасники, за версією слідства, викрадали персональні дані американців, подавали від їхнього імені заявки на федеральну студентську допомогу та отримували залишки коштів після оплати навчання. Про це повідомляє Ars Technica.

Міністерство юстиції США заявило, що в межах справи вилучило понад 750 тис. доларів у криптовалюті з мережі, пов’язаної з громадянами Кенії. Посадовці також повідомили про понад 32 млн доларів фактичних збитків, пов’язаних із конкретними фігурантами, і припустили, що реальна сума може бути значно більшою.

Як діяла схема

За даними слідства, учасники схеми купували персональні дані американців — передусім випускників шкіл, які не вступали до коледжів. Використовуючи ці дані, вони заповнювали форму FAFSA для отримання федеральної фінансової допомоги та подавали документи до університетів і громадських коледжів.

Кошти спершу надходили навчальним закладам для оплати навчання й зборів, а залишок переказували на банківські рахунки, контрольовані шахраями. За даними Мін’юсту, десятки людей у США відкривали такі рахунки та могли діяти як фінансові посередники.

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Слідчі заявили, що для підтримання видимості навчання зловмисники частково застосовували штучний інтелект: заповнювали заявки, виконували навчальні завдання та створювали враження присутності студентів на дистанційних заняттях. В одному з епізодів, наведених Мін’юстом, один із фігурантів через кілька банківських рахунків отримав понад 700 виплат залишку федеральної студентської допомоги на загальну суму близько 1,44 млн доларів.

Сотні тисяч підозрілих облікових записів

Міністерство освіти США виявило понад 830 тис. потенційно шахрайських облікових записів для отримання федеральної студентської допомоги, створених із використанням персональних даних громадян США. Якщо всі вони пов’язані зі схемою фіктивних студентів, можливі втрати можуть сягати майже 130 млн доларів, заявили посадовці.

Жертви викрадення даних можуть роками не знати про оформлені на них позики, доки влада не почне вимагати повернення коштів. Такі випадки також можуть погіршувати кредитну історію постраждалих.

Влада США запровадила додаткову онлайн-перевірку особи для заявників FAFSA. Водночас освітні організації попереджають, що автоматичні системи можуть помилково позначати справжніх студентів як ризикових, затримуючи доступ до фінансової допомоги. Для проходження перевірки заявники мають показати посвідчення особи через камеру в режимі реального часу.

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