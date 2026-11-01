Пакистан посилив моніторинг підземних вод ізотопними методами — Dawn

Пакистан посилив спроможність відстежувати ресурси підземних вод за допомогою ядерних технологій. Ізотопні методи дають змогу науковцям визначати джерела поповнення водоносних горизонтів, встановлювати вік води та простежувати шляхи поширення забруднень, повідомляє Dawn з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії.

Моніторинг водоносних горизонтів

Зміни пов’язані з участю країни у програмі гідрології та підземних вод Регіональної угоди про співробітництво у сфері досліджень, розвитку й навчання, пов’язаних із ядерною наукою і технологіями для Азії та Тихого океану. За даними МАГАТЕ, застосування ізотопних технологій посилило можливості Пакистану для безперервного спостереження за підземними водами в різних гідрогеологічних умовах.

Підтримані програмою дослідження дали оцінки темпів поповнення підземних вод, зв’язків між водоносними горизонтами та шляхів забруднення в Індській рівнині, долині Кветта й пустелі Чолістан. У звіті зазначено, що результати цих досліджень надають дані для розроблення довгострокових стратегій управління водними ресурсами.

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Лабораторні можливості

До участі в програмі моніторинг підземних вод не був головним напрямом національних гідрологічних досліджень. Тоді переважно використовували гідрохімічний аналіз і фізичні вимірювання, що давали базові дані про глибину залягання води, її якість та динаміку водоносних горизонтів.

Пакистанський інститут ядерної науки і технологій Pinstech нині має одну з найсучасніших у регіоні лабораторій для ізотопного аналізу, яку доповнюють 12 лабораторій по країні. Pinstech і Пакистанська рада з досліджень водних ресурсів спільно інтегрують ізотопні дані до національних моделей управління підземними водами. Як зазначено у звіті МАГАТЕ, це сприяє ранньому виявленню надмірного водовідбору, проникнення солоної води та інших проявів навантаження на водоносні горизонти.

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