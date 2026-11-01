Pakistan wzmocnił zdolność monitorowania zasobów wód podziemnych za pomocą technologii jądrowych. Metody izotopowe pozwalają naukowcom określać źródła zasilania warstw wodonośnych, ustalać wiek wody i śledzić drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, informuje Dawn, powołując się na raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Monitoring warstw wodonośnych

Zmiany są związane z udziałem kraju w programie hydrologii i wód podziemnych Regionalnego Porozumienia o Współpracy w zakresie badań, rozwoju i szkoleń związanych z nauką i technologią jądrową dla Azji i Pacyfiku. Według MAEA zastosowanie technologii izotopowych wzmocniło możliwości Pakistanu w zakresie ciągłej obserwacji wód podziemnych w różnych warunkach hydrogeologicznych.

Badania wspierane przez program umożliwiły oszacowanie tempa zasilania wód podziemnych, powiązań między warstwami wodonośnymi oraz dróg zanieczyszczeń na Równinie Indusu, w Dolinie Kwety i na pustyni Cholistan. W raporcie wskazano, że wyniki tych badań dostarczają danych do opracowania długoterminowych strategii zarządzania zasobami wodnymi.

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Możliwości laboratoryjne

Przed udziałem w programie monitoring wód podziemnych nie był głównym kierunkiem krajowych badań hydrologicznych. Wówczas wykorzystywano przede wszystkim analizę hydrochemiczną i pomiary fizyczne, które dostarczały podstawowych danych o głębokości zalegania wody, jej jakości i dynamice warstw wodonośnych.

Pakistański Instytut Nauki i Technologii Jądrowej Pinstech ma obecnie jedno z najnowocześniejszych w regionie laboratoriów analizy izotopowej, uzupełniane przez 12 laboratoriów w całym kraju. Pinstech i Pakistańska Rada Badań nad Zasobami Wodnymi wspólnie integrują dane izotopowe z krajowymi modelami zarządzania wodami podziemnymi. Jak wskazano w raporcie MAEA, przyczynia się to do wczesnego wykrywania nadmiernego poboru wody, intruzji wody słonej i innych oznak obciążenia warstw wodonośnych.

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