W Kanadzie firma Electronic Arts (EA) ogłosiła zamknięcie studia BioWare, które stworzyło serie Mass Effect i Dragon Age, a także pierwsze dwie gry Baldur’s Gate. Prace nad Mass Effect 5 zostały anulowane. O decyzji ogłoszonej 22 października 2026 roku informuje ABC News Australia.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych BioWare zaznaczyło, że obecnie koncentruje się na wsparciu zespołu podczas okresu przejściowego. Kolejna gra z serii Mass Effect była wcześniej wstępnie planowana na premierę w 2028 roku.

Studio od 1995 roku

BioWare zostało założone w 1995 roku w kanadyjskim Edmonton przez lekarzy Grega Zeschuka, Raya Muzykę i Augustine’a Yipa. Jednym z pierwszych dużych sukcesów studia była gra fabularna Baldur’s Gate, wydana w 1998 roku. Koszt jej produkcji szacowano na około 1 mln dolarów kanadyjskich, a sprzedaż przekroczyła 2 mln egzemplarzy.

Później BioWare wydało Baldur’s Gate 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, a także własne franczyzy Mass Effect i Dragon Age. Były scenarzysta studia David Gaider powiedział, że sukces Baldur’s Gate 2 uczynił BioWare znanym, a okres od 2007 do 2010 roku był dla firmy szczególnie udany.

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Sprzedaż EA i najnowsze premiery

EA kupiło BioWare w 2007 roku za około 1,2 mld dolarów amerykańskich. Dragon Age: Inquisition, wydane w 2014 roku, sprzedało się w nakładzie ponad 12 mln egzemplarzy i stało się najlepiej sprzedającą się grą BioWare.

Jednocześnie kolejne duże projekty studia napotkały problemy. Mass Effect: Andromeda spotkało się ze słabym odbiorem, a wieloosobowa gra Anthem, wydana w 2019 roku, nie spełniła komercyjnych oczekiwań EA. W styczniu 2026 roku serwery Anthem zostały wyłączone, po czym gra stała się niedostępna. Dragon Age: The Veilguard, ostatnia duża premiera BioWare, ukazała się w 2024 roku.

Po informacji o zamknięciu studia fani i byli pracownicy wspominali jego wkład w rozwój gier fabularnych. Petycja wzywająca do ocalenia Mass Effect zebrała ponad 275 tys. podpisów, według ABC News Australia.

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