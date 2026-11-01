В Канаде компания Electronic Arts (EA) объявила о закрытии студии BioWare, создавшей серии Mass Effect и Dragon Age, а также первые две игры Baldur’s Gate. Разработка Mass Effect 5 отменена. О решении, объявленном 22 октября 2026 года, сообщает ABC News Australia.

В заявлении BioWare в социальных сетях студия отметила, что сейчас ее внимание сосредоточено на поддержке команды в период перехода. Следующая игра серии Mass Effect ранее ориентировочно планировалась к выпуску в 2028 году.

Студия с 1995 года

BioWare была основана в 1995 году в канадском Эдмонтоне врачами Грегом Зещуком, Рэем Музыкой и Огастином Йипом. Одним из первых крупных успехов студии стала ролевая игра Baldur’s Gate, выпущенная в 1998 году. Ее разработка, по оценкам, стоила около 1 млн канадских долларов, а продажи превысили 2 млн копий.

Позднее BioWare выпустила Baldur’s Gate 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, а также собственные франшизы Mass Effect и Dragon Age. Бывший сценарист студии Дэвид Гейдер рассказал, что успех Baldur’s Gate 2 сделал BioWare известной, а период с 2007 по 2010 год был для компании особенно успешным.

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Продажа EA и последние релизы

EA приобрела BioWare в 2007 году примерно за 1,2 млрд долларов США. Dragon Age: Inquisition, выпущенная в 2014 году, продалась тиражом более 12 млн копий и стала самой успешной игрой BioWare по продажам.

В то же время последующие крупные проекты студии столкнулись с проблемами. Mass Effect: Andromeda получила слабую реакцию, а многопользовательская игра Anthem, вышедшая в 2019 году, не оправдала коммерческих ожиданий EA. В январе 2026 года серверы Anthem отключили, после чего игра стала недоступной. Dragon Age: The Veilguard, последний крупный релиз BioWare, вышла в 2024 году.

После сообщения о закрытии студии фанаты и бывшие сотрудники вспоминали ее вклад в развитие ролевых игр. Петиция с призывом сохранить Mass Effect, по данным ABC News Australia, собрала более 275 тыс. подписей.

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