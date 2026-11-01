Город Меномони в штате Висконсин, США, приостановил проект крупного дата-центра стоимостью $1,6 млрд после протестов местных жителей. Комплекс площадью 320 акров планировали построить рядом с городом с населением около 17 тысяч человек; по оценкам, он должен был потреблять до 75 тысяч галлонов воды в день.

Как сообщает The Guardian, проект продвигала Balloonist LLC — компания, зарегистрированная в штате Делавэр. Название технологической компании, финансировавшей строительство, тогда не раскрывали большинству членов городского совета. Двое чиновников Меномони еще в феврале 2024 года подписали с девелопером соглашения о неразглашении.

Закрытая процедура

По данным издания, городской совет на закрытом заседании в марте 2025 года одобрил предварительное соглашение с Balloonist. Оно предусматривало компенсацию городу до $200 тысяч на проверки и оценку участка, а также экологические и транспортные исследования. Некоторые члены совета заявили, что на тот момент располагали небольшой информацией о будущем объекте.

Еще в апреле 2024 года городской совет изменил определение складской деятельности в местном кодексе. В него включили объекты для хранения, управления, обработки и передачи цифровых данных, что фактически открыло путь для дата-центра. Не установлено, знали ли тогда члены совета о конкретном проекте.

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Консультанты обещали создать до тысячи временных рабочих мест на этапе строительства, привлечь сотни подрядчиков и обеспечить от 50 до 75 постоянных высокооплачиваемых рабочих мест. Они также заявляли о готовности профинансировать необходимые модернизации электросети и системы водоснабжения.

Протесты и новое зонирование

О планах застройки жители узнали летом 2025 года, когда вопрос вынесли на заседание городского совета. Люди выражали обеспокоенность из-за возможного шума, нагрузки на электросеть и влияния на частные колодцы. После голосования за присоединение участков и изменение их назначения жители начали направлять чиновникам многочисленные обращения и организовали протесты.

Мэр Меномони Рэнди Кнаак позднее остановил проект меморандумом, в котором поручил уведомить Balloonist, что дата-центр не является подходящим проектом для города. В январе городской совет единогласно утвердил отдельные правила зонирования для дата-центров. Они отменили предыдущее определение складской деятельности и потребуют от любого девелопера, в том числе Balloonist, подать новую заявку. Это решение поставило проект на паузу, но формально не отменило его.

Кнаак признал, что подписание соглашений о неразглашении для столь масштабной застройки было ошибкой. По его словам, город с небольшим штатом сотрудников не имел достаточного опыта для работы с таким проектом.

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