美国威斯康星州梅诺莫尼市在当地居民抗议后，暂停了一项价值16亿美元的大型数据中心项目。这座占地320英亩的综合设施原计划建在这座约有1.7万人口的城市附近；据估计，其每日用水量最高可达7.5万加仑。

据《卫报》报道，该项目由在特拉华州注册的公司Balloonist LLC推动。当时，资助建设的科技公司的名称并未向大多数市议会成员披露。早在2024年2月，梅诺莫尼的两名官员就与开发商签署了保密协议。

封闭程序

据该媒体报道，市议会于2025年3月的一次闭门会议上批准了与Balloonist达成的初步协议。协议规定，市政府可获得最高20万美元的补偿，用于地块检查和评估，以及环境和交通研究。一些议员表示，当时他们对未来设施所掌握的信息很少。

早在2024年4月，市议会就修改了地方法规中对仓储活动的定义。其中纳入了用于存储、管理、处理和传输数字数据的设施，实际上为数据中心扫清了道路。尚未确定市议会成员当时是否知晓这一具体项目。

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顾问承诺在建设阶段创造最多1,000个临时工作岗位，吸引数百家承包商，并提供50至75个长期高薪职位。他们还表示愿意为电网和供水系统所需的升级提供资金。

抗议与新的分区规定

居民在2025年夏季得知开发计划，当时该问题被提交至市议会会议。人们对可能产生的噪音、电网负荷以及对私人水井的影响表示担忧。在对并入相关地块及改变其用途进行投票后，居民开始向官员提交大量诉求并组织抗议。

梅诺莫尼市长兰迪·克纳克随后通过一份备忘录叫停该项目，指示通知Balloonist，数据中心并不是适合该市的项目。今年1月，市议会一致通过了针对数据中心的单独分区规定。这些规定取消了此前对仓储活动的定义，并将要求包括Balloonist在内的任何开发商提交新的申请。这一决定使项目暂停，但并未正式取消该项目。

克纳克承认，为如此大规模的开发项目签署保密协议是一个错误。他表示，该市员工人数较少，没有足够经验来处理这样的项目。

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