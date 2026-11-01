Miasto Menomonie w stanie Wisconsin w USA wstrzymało projekt dużego centrum danych o wartości 1,6 mld dolarów po protestach lokalnych mieszkańców. Kompleks o powierzchni 320 akrów planowano zbudować w pobliżu miasta liczącego około 17 tys. mieszkańców; według szacunków miał zużywać do 75 tys. galonów wody dziennie.

Jak informuje The Guardian, projekt promowała Balloonist LLC, spółka zarejestrowana w stanie Delaware. Nazwy firmy technologicznej finansującej budowę nie ujawniono wówczas większości członków rady miejskiej. Dwaj urzędnicy Menomonie podpisali z deweloperem umowy o zachowaniu poufności już w lutym 2024 roku.

Zamknięta procedura

Według publikacji rada miejska podczas zamkniętego posiedzenia w marcu 2025 roku zatwierdziła wstępną umowę z Balloonist. Przewidywała ona rekompensatę dla miasta w wysokości do 200 tys. dolarów za kontrole i oceny terenu, a także badania środowiskowe i transportowe. Niektórzy członkowie rady oświadczyli, że w tamtym czasie mieli niewiele informacji o przyszłym obiekcie.

Jeszcze w kwietniu 2024 roku rada miejska zmieniła definicję działalności magazynowej w lokalnym kodeksie. Włączono do niej obiekty służące do przechowywania, zarządzania, przetwarzania i przesyłania danych cyfrowych, co faktycznie otworzyło drogę dla centrum danych. Nie ustalono, czy członkowie rady wiedzieli wówczas o konkretnym projekcie.

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Konsultanci obiecywali utworzenie do tysiąca tymczasowych miejsc pracy na etapie budowy, zaangażowanie setek wykonawców oraz zapewnienie od 50 do 75 stałych, dobrze płatnych miejsc pracy. Oświadczyli również, że są gotowi sfinansować niezbędne modernizacje sieci energetycznej i systemu wodociągowego.

Protesty i nowe zasady zagospodarowania przestrzennego

Mieszkańcy dowiedzieli się o planach zabudowy latem 2025 roku, gdy sprawę wniesiono pod obrady rady miejskiej. Ludzie wyrażali obawy dotyczące możliwego hałasu, obciążenia sieci energetycznej oraz wpływu na prywatne studnie. Po głosowaniu w sprawie przyłączenia działek i zmiany ich przeznaczenia mieszkańcy zaczęli wysyłać liczne pisma do urzędników i zorganizowali protesty.

Burmistrz Menomonie Randy Knaak później wstrzymał projekt memorandum, w którym polecił poinformować Balloonist, że centrum danych nie jest odpowiednim projektem dla miasta. W styczniu rada miejska jednogłośnie zatwierdziła odrębne zasady zagospodarowania przestrzennego dla centrów danych. Uchyliły one wcześniejszą definicję działalności magazynowej i będą wymagać od każdego dewelopera, w tym Balloonist, złożenia nowego wniosku. Decyzja wstrzymała projekt, ale formalnie go nie anulowała.

Knaak przyznał, że podpisanie umów o zachowaniu poufności w przypadku tak dużej inwestycji było błędem. Jak stwierdził, miasto dysponujące niewielką liczbą pracowników nie miało wystarczającego doświadczenia, by zajmować się takim projektem.

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