Израильская компания в сфере медицинских технологий Aidoc сообщила, что ее модель искусственного интеллекта CARE внесли в список лучших изобретений TIME 2026 года в категории Medicine and Health. Как сообщает Jerusalem Post, система анализирует медицинские изображения и клинические тексты, помогая врачам раньше выявлять потенциально серьезные заболевания.

Приоритизация срочных обследований

Если CARE обнаруживает признаки, которые могут потребовать неотложного внимания, она помечает обследования для приоритетного рассмотрения медицинской командой. TIME обратил внимание на способность технологии выявлять широкий спектр потенциально опасных медицинских находок.

Модель также должна позволить Aidoc расширять перечень состояний, которые выявляет ее платформа, без создания отдельного алгоритма для каждого из них. Ежегодный список TIME оценивает изобретения по оригинальности, эффективности, амбициозности и влиянию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Платформа работает в больницах

Генеральный директор и сооснователь Aidoc Элад Валах заявил, что медицинские базовые модели, способные выявлять сотни заболеваний, могут стать дополнительным инструментом безопасности при диагностике. По данным компании, ее решения на основе искусственного интеллекта, получившие разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, используют более 150 систем здравоохранения в США и более 1600 больниц по всему миру, в том числе большинство больниц Израиля.

Aidoc была основана в 2016 году Эладом Валахом, Майклом Брагински и Гаем Райнером. Платформа компании анализирует медицинские изображения и другие клинические данные, чтобы уведомлять врачей о потенциально опасных для жизни состояниях и помогать определять приоритетность срочных случаев в реальном времени.

Читай нас в