Izraelska firma technologii medycznych Aidoc poinformowała, że jej model sztucznej inteligencji CARE został wpisany na listę najlepszych wynalazków TIME 2026 w kategorii Medicine and Health. Jak podaje Jerusalem Post, system analizuje obrazy medyczne i teksty kliniczne, pomagając lekarzom wcześniej wykrywać potencjalnie poważne choroby.

Priorytetyzacja pilnych badań

Jeśli CARE wykryje oznaki, które mogą wymagać pilnej uwagi, oznacza badania do priorytetowego rozpatrzenia przez zespół medyczny. TIME zwrócił uwagę na zdolność technologii do identyfikowania szerokiego zakresu potencjalnie niebezpiecznych ustaleń medycznych.

Model ma również umożliwić Aidoc rozszerzenie listy stanów wykrywanych przez jej platformę bez tworzenia odrębnego algorytmu dla każdego z nich. Coroczna lista TIME ocenia wynalazki pod względem oryginalności, skuteczności, ambicji i wpływu.

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Platforma działa w szpitalach

Dyrektor generalny i współzałożyciel Aidoc Elad Walach powiedział, że medyczne modele bazowe zdolne do wykrywania setek chorób mogą stać się dodatkowym narzędziem bezpieczeństwa w diagnostyce. Według firmy jej rozwiązania sztucznej inteligencji, które uzyskały zezwolenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, są wykorzystywane przez ponad 150 systemów opieki zdrowotnej w USA i ponad 1600 szpitali na świecie, w tym większość szpitali w Izraelu.

Aidoc założyli w 2016 roku Elad Walach, Michael Braginsky i Guy Reiner. Platforma firmy analizuje obrazy medyczne i inne dane kliniczne, aby ostrzegać lekarzy o stanach potencjalnie zagrażających życiu oraz pomagać w ustalaniu priorytetów pilnych przypadków w czasie rzeczywistym.

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