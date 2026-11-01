以色列医疗科技公司Aidoc表示，其人工智能模型CARE入选《时代》杂志2026年最佳发明榜单的Medicine and Health类别。据《耶路撒冷邮报》报道，该系统分析医学影像和临床文本，帮助医生更早发现潜在的严重疾病。

优先处理紧急检查

如果CARE发现可能需要紧急关注的迹象，它会标记相关检查，供医疗团队优先审阅。《时代》杂志注意到，该技术能够识别广泛的潜在危险医疗发现。

该模型还将使Aidoc能够扩大其平台可检测的病症范围，而无需为每种病症创建单独的算法。《时代》杂志的年度榜单根据原创性、有效性、雄心和影响力评估发明。

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该平台在医院运行

Aidoc首席执行官兼联合创始人Elad Walach表示，能够检测数百种疾病的医学基础模型可能成为诊断过程中的额外安全工具。该公司称，其获得美国食品药品监督管理局许可的人工智能解决方案已被美国150多个医疗系统和全球1600多家医院使用，其中包括以色列大多数医院。

Aidoc由Elad Walach、Michael Braginsky和Guy Reiner于2016年创立。该公司的平台分析医学影像和其他临床数据，以提醒医生注意可能危及生命的状况，并帮助实时确定紧急病例的优先级。

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