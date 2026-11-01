在加拿大，Electronic Arts（EA）宣布关闭BioWare工作室。该工作室创作了《质量效应》和《龙腾世纪》系列，以及前两部《博德之门》游戏。《质量效应5》的开发已被取消。ABC News Australia报道，这一决定于2026年10月22日宣布。

BioWare在社交媒体声明中表示，目前重点是支持团队度过过渡期。《质量效应》系列的下一部作品此前暂定于2028年发行。

自1995年成立的工作室

BioWare于1995年由医生格雷格·泽舒克、雷·穆兹卡和奥古斯丁·叶在加拿大埃德蒙顿创立。该工作室最早取得重大成功的作品之一是于1998年发行的角色扮演游戏《博德之门》。据估计，其开发成本约为100万加元，销量超过200万份。

此后，BioWare发行了《博德之门2》《星球大战：旧共和国武士》，以及自有的《质量效应》和《龙腾世纪》系列。该工作室前编剧大卫·盖德表示，《博德之门2》的成功使BioWare声名鹊起，而2007年至2010年期间对该公司来说尤为成功。

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被EA收购及最新发行作品

EA于2007年以约12亿美元收购BioWare。2014年发行的《龙腾世纪：审判》销量超过1200万份，成为BioWare销量最高的游戏。

与此同时，该工作室后续的大型项目遇到了问题。《质量效应：仙女座》反响不佳，而2019年推出的多人游戏《圣歌》未能达到EA的商业预期。2026年1月，《圣歌》的服务器关闭，此后该游戏无法使用。BioWare最近一次大型发行作品《龙腾世纪：面纱卫士》于2024年推出。

在工作室关闭的消息传出后，粉丝和前员工回顾了其对角色扮演游戏发展的贡献。据ABC News Australia报道，一项呼吁保留《质量效应》的请愿已收集超过27.5万个签名。

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