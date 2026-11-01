Пакистан усилил возможности по отслеживанию ресурсов подземных вод с помощью ядерных технологий. Изотопные методы позволяют ученым определять источники пополнения водоносных горизонтов, устанавливать возраст воды и прослеживать пути распространения загрязнений, сообщает Dawn со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.

Мониторинг водоносных горизонтов

Изменения связаны с участием страны в программе гидрологии и подземных вод Регионального соглашения о сотрудничестве в области исследований, развития и обучения, связанных с ядерной наукой и технологиями для Азии и Тихого океана. По данным МАГАТЭ, применение изотопных технологий усилило возможности Пакистана по непрерывному наблюдению за подземными водами в различных гидрогеологических условиях.

Исследования, поддержанные программой, позволили оценить темпы пополнения подземных вод, связи между водоносными горизонтами и пути загрязнения на Индской равнине, в долине Кветта и пустыне Холистан. В отчете отмечается, что результаты этих исследований предоставляют данные для разработки долгосрочных стратегий управления водными ресурсами.

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Лабораторные возможности

До участия в программе мониторинг подземных вод не был главным направлением национальных гидрологических исследований. Тогда преимущественно использовались гидрохимический анализ и физические измерения, которые предоставляли базовые данные о глубине залегания воды, ее качестве и динамике водоносных горизонтов.

Пакистанский институт ядерной науки и технологий Pinstech сейчас располагает одной из самых современных в регионе лабораторий для изотопного анализа, которую дополняют 12 лабораторий по всей стране. Pinstech и Пакистанский совет по исследованиям водных ресурсов совместно интегрируют изотопные данные в национальные модели управления подземными водами. Как указано в отчете МАГАТЭ, это способствует раннему выявлению чрезмерного водоотбора, проникновения соленой воды и других проявлений нагрузки на водоносные горизонты.

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