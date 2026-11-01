巴基斯坦利用同位素方法加强地下水监测——《黎明报》

巴基斯坦利用核技术增强了追踪地下水资源的能力。同位素方法使科学家能够确定含水层补给来源、判定水的年龄并追踪污染物扩散路径，《黎明报》报道，并援引国际原子能机构的一份报告。

含水层监测

这些变化与该国参与亚洲及太平洋地区核科学技术相关研究、发展与培训区域合作协定的水文与地下水项目有关。国际原子能机构表示，应用同位素技术增强了巴基斯坦在不同水文地质条件下持续观测地下水的能力。

该项目支持的研究对印度河平原、奎达谷地和乔利斯坦沙漠的地下水补给速率、含水层之间的联系以及污染路径作出了评估。报告指出，这些研究结果为制定长期水资源管理战略提供了数据。

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实验室能力

在参与该项目之前，地下水监测并不是国家水文研究的主要方向。当时主要使用水化学分析和物理测量，这些方法提供了有关地下水埋藏深度、水质和含水层动态的基础数据。

巴基斯坦核科学技术研究所Pinstech目前拥有该地区最先进的同位素分析实验室之一，并由全国12个实验室加以补充。Pinstech与巴基斯坦水资源研究委员会正共同将同位素数据纳入国家地下水管理模型。国际原子能机构的报告指出，这有助于及早发现过度取水、咸水入侵以及其他含水层承压表现。

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