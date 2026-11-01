在日本东京，GMO Internet Group总裁熊谷正寿及公司其他高管将于周一就一系列未经授权访问事件举行记者会。《日本时报》报道，并援引该公司的声明。

云服务遭攻击

该公司将解释针对Onamae.com Desktop Cloud服务的网络攻击情况。该服务为自动化外汇保证金交易提供服务器。GMO还计划说明其针对受影响客户的应对措施，以及防止新事件发生的措施。

这将是GMO自未经授权访问事件曝光以来首次举行记者会。该公司外汇保证金交易服务的用户呼吁其解释，为何价值数百万日元的资产会在短时间内损失。

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用户损失

一名来自爱知县、年龄在20岁至29岁之间的公司女员工表示，她于10月22日上午发现账户中几乎所有资金都已损失。她称，在凌晨5点左右的大约三分钟内进行了约50笔未经授权的交易，导致她损失了430万日元。

一名来自福井县的58岁交易员称损失约68万日元。他的交易记录中包括他通常不会交易的货币，例如南非兰特和丹麦克朗。这名交易员还表示，他认为公司一段时间以来已知晓系统漏洞，但未采取措施。

一名来自新潟县的39岁公务员损失了约100万日元的投资。他表示，这些资金原本是为两个女儿的教育和家庭未来存下的。

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