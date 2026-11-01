W Tokio w Japonii prezes GMO Internet Group Masatoshi Kumagai oraz inni menedżerowie firmy zorganizują w poniedziałek konferencję prasową dotyczącą serii przypadków nieuprawnionego dostępu. The Japan Times informuje, powołując się na oświadczenie firmy.

Atak na usługę chmurową

Firma ma wyjaśnić okoliczności cyberataku na usługę Onamae.com Desktop Cloud, która udostępnia serwery do zautomatyzowanego handlu depozytowego walutami obcymi. GMO planuje również poinformować o reakcji wobec poszkodowanych klientów i środkach zapobiegających nowym incydentom.

Będzie to pierwsza konferencja prasowa GMO, odkąd ujawniono przypadki nieuprawnionego dostępu. Użytkownicy usług firmy dotyczących handlu depozytowego walutami obcymi wzywają ją do wyjaśnienia, jak w krótkim czasie utracono aktywa warte miliony jenów.

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Straty użytkowników

Pracownica firmy w wieku od 20 do 29 lat z prefektury Aichi oświadczyła, że rankiem 22 października odkryła utratę niemal wszystkich środków na swoim koncie. Według niej około 50 nieuprawnionych transakcji przeprowadzono w ciągu około trzech minut około godziny 5:00, przez co straciła 4,3 mln jenów.

58-letni trader z prefektury Fukui poinformował o stracie około 680 tys. jenów. W historii jego transakcji znalazły się operacje w walutach, którymi zwykle nie handluje, w tym w randzie południowoafrykańskim i koronie duńskiej. Trader stwierdził również, że jego zdaniem firma od pewnego czasu wiedziała o lukach w systemie, ale nie podjęła działań.

39-letni urzędnik państwowy z prefektury Niigata stracił około 1 mln jenów inwestycji, które, jak powiedział, odkładał na edukację swoich dwóch córek i przyszłość rodziny.

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