Malezja zakazała urzędnikom korzystania z Waze — Channel NewsAsia

20 października Malezja zakazała urzędnikom państwowym korzystania z aplikacji nawigacyjnej Waze, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa wrażliwych informacji rządowych i danych osobowych obywateli. Ograniczenie dotyczy zarówno godzin pracy, jak i prywatnego korzystania z aplikacji, informuje Channel NewsAsia.

Następnego dnia kancelaria premiera Anwara Ibrahima oświadczyła, że dane należy chronić przed możliwym wykorzystaniem przez „izraelski reżim” w sposób, który mógłby zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu i suwerenności kraju. Malezja nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem i od dawna popiera sprawę palestyńską.

Stanowisko Waze i rządu

Waze odrzucił oskarżenia, że aplikacja zbiera poufne informacje rządowe lub umożliwia wykorzystywanie danych osobowych użytkowników. Usługa powstała w 2006 roku jako projekt FreeMap Israel, a w 2013 roku Google kupił ją za ponad 1 mld dolarów. Zgodnie z polityką prywatności Waze Mobile działa z Tel Awiwu.

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Anwar Ibrahim wezwał również obywateli, aby nie korzystali z Waze. Jednocześnie 24 października oświadczył, że decyzja o możliwym całkowitym zakazie korzystania z aplikacji zostanie podjęta dopiero po ocenie funkcjonalności dostępnych alternatyw.

Kierowcy narzekają na alternatywy

Część malezyjskich kierowców oświadczyła, że nie jest gotowa zrezygnować z Waze ze względu na dokładność prognoz czasu podróży, dane o korkach, wypadkach, fotoradarach i alternatywnych trasach. W 2017 roku informowano o około 6 mln aktywnych użytkowników Waze miesięcznie w Malezji, z czego 2,5 mln przypadało na aglomerację Kuala Lumpur.

Lokalną aplikację TuJu, opracowaną przez Malezyjski Urząd Autostrad, kierowcy krytykowali za brak niektórych miejsc docelowych i niewygodne trasy. Szef urzędu Hasni Mohammad wyjaśnił, że TuJu jest obecnie przeznaczona przede wszystkim dla płatnych autostrad, a nie do bezpośredniej konkurencji z Waze. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Fong Choong Fook zauważył, że geolokalizację i trasy mogą śledzić także inne aplikacje i platformy społecznościowe.

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