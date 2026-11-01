Малайзия запретила госслужащим пользоваться Waze — Channel NewsAsia

20 октября в Малайзии запретили государственным служащим пользоваться навигационным приложением Waze, сославшись на риски для безопасности чувствительной правительственной информации и персональных данных граждан. Ограничение распространяется как на рабочее время, так и на личное использование приложения, сообщает Channel NewsAsia.

На следующий день канцелярия премьер-министра Анвара Ибрагима заявила, что данные необходимо защитить от возможного использования «израильским режимом» способом, который может нанести ущерб национальной безопасности и суверенитету страны. Малайзия не имеет дипломатических отношений с Израилем и давно поддерживает палестинское дело.

Позиция Waze и правительства

Waze отверг обвинения в том, что приложение собирает конфиденциальную правительственную информацию или позволяет эксплуатировать персональные данные пользователей. Сервис возник в 2006 году как проект FreeMap Israel, а в 2013 году Google приобрела его более чем за 1 млрд долларов. Согласно политике конфиденциальности, Waze Mobile работает из Тель-Авива.

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Анвар Ибрагим также призвал граждан не пользоваться Waze. В то же время 24 октября он заявил, что решение о возможном полном запрете приложения будет принято только после оценки функциональности доступных альтернатив.

Водители жалуются на альтернативы

Часть малайзийских водителей заявила, что не готова отказаться от Waze из-за точности прогнозов времени в пути, данных о пробках, авариях, камерах контроля скорости и альтернативных маршрутах. В 2017 году сообщалось примерно о 6 млн активных пользователей Waze в месяц в Малайзии, из которых 2,5 млн приходились на агломерацию Куала-Лумпура.

Местное приложение TuJu, разработанное Управлением автомобильных дорог Малайзии, водители критиковали за отсутствие некоторых пунктов назначения и неудобные маршруты. Глава ведомства Хасни Мохаммад объяснил, что TuJu сейчас предназначено прежде всего для платных автомагистралей, а не для прямой конкуренции с Waze. Эксперт по кибербезопасности Фонг Чун Фук отметил, что отслеживать геолокацию и маршруты способны также другие приложения и социальные платформы.

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