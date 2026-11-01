Исследователи установили, что деревья могут выпрямлять изогнутые стебли, изменяя место образования специальной натяжной древесины. В эксперименте она начала формироваться с противоположной стороны стебля и действовала подобно мышце-антагонисту, сообщает ScienceDaily.

Эксперимент без сигналов света и гравитации

Растения реагируют на гравитацию, направление света и положение собственного стебля. Чтобы отдельно исследовать способность растений ощущать собственную форму, молодые деревья поместили на горизонтальную платформу, которая вращалась внутри сферы с равномерным освещением.

Вращение платформы не давало деревьям постоянного сигнала о направлении гравитации, а освещение со всех сторон устраняло ориентир на источник света. Это позволило исследователям наблюдать реакцию деревьев на форму собственных стеблей без привычных внешних сигналов.

Сначала молодые тополя разместили горизонтально. Во время роста их стебли изгибались вверх, возвращая верхушки ближе к вертикальному положению. Примерно через десять дней, когда изгиб стал заметным, деревья перенесли в экспериментальную установку. В течение следующих недель стебли постепенно стали почти прямыми.

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Натяжная древесина меняет сторону формирования

Изгиб связан с натяжной древесиной — особым типом древесины, который при формировании создаёт тяговое усилие. Когда она образуется на верхней стороне стебля, то тянет его вверх и вызывает изгиб.

Анализ показал, что после запуска экспериментальной системы натяжная древесина на верхней стороне стеблей перестала развиваться. Одновременно такая же древесина начала образовываться на противоположной стороне. По мнению исследователей, она создавала тяговое усилие в другом направлении, благодаря чему изогнутые стебли постепенно выпрямлялись.

Ранее считалось, что натяжная древесина формируется только на верхней стороне стеблей, помогая деревьям поддерживать вертикальное положение, в частности на склонах. Новые результаты свидетельствуют, что она может образовываться на противоположных сторонах стебля, а деревья сочетают сигналы окружающей среды с внутренним ощущением собственной формы.

Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может быть полезным для лесного хозяйства и аграрной отрасли. Оно потенциально поможет отбирать растения, которые растут ровнее и лучше сохраняют форму, а также изучать полегание зерновых культур и внутренние напряжения, способные влиять на качество древесины.

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