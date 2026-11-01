Виртуальный храм Sansa собрал более 600 тысяч посещений — Korea Herald

В Южной Корее виртуальный буддийский храм Sansa, созданный с помощью искусственного интеллекта, после запуска собрал более 600 тысяч посещений. Ежедневно платформу посещают более 100 тысяч человек, сообщает Korea Herald.

Буддийский храм в браузере

Sansa создал 26-летний соискатель работы по фамилии Пак, применив вайб-кодинг — способ разработки программ с использованием ИИ и инструкций на естественном языке. По словам автора, идея возникла во время поиска работы: он хотел отдохнуть в буддийском храме, однако у него не было на это времени и сил.

На сайте посетителей встречает храм в лесу с большой статуей Будды в главном зале. Каждому пользователю предоставляют аватар молодого буддийского монаха со случайно назначенным именем. Через аватар можно гулять по территории, приветствовать других со сложенными ладонями, совершать поклоны на подушках, перебирать молитвенные бусины и слушать буддийские песнопения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Платформа также позволяет совершить традиционные 108 поклонов и помолиться, не выходя из дома. В то же время в Sansa нет чатов или функций обмена сообщениями: посетители могут находиться в одном молитвенном зале, не взаимодействуя друг с другом.

Другие онлайн-места для молитвы

Успех Sansa вдохновил на создание похожих платформ, оформленных как католические и протестантские церкви. Виртуальная католическая церковь Chanmi имеет скамьи, свечи и розарии; там звучат традиционные гимны, а колокола к молитве «Ангел Господень» звонят трижды в день — в 6:00, 12:00 и 18:00.

Платформа Goyottul воссоздаёт протестантскую церковь, где пользователи могут оставлять просьбы о молитве и слушать проповеди. Профессор религиоведения Сеульского национального университета Сон Хэ Ён отметил, что анонимные онлайн-пространства могут давать молодым людям ощущение спокойствия и сакральности без привязки к религиозной общине.

Читай нас в